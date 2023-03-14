Алиев обсудил со Штайнмайером нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает неприемлемым любые формы проявления сепаратизма и подчеркивает важность демонстрации единой позиции в отношении сепаратистских тенденций.
"Азербайджан считает неприемлемым любые формы проявления сепаратизма и заявляет о необходимости демонстрации единой позиции в отношении сепаратистских тенденций", - сказал Алиев во вторник во время встречи в Берлине с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.
Алиев, касаясь нормализации армяно-азербайджанских отношений, заявил, что Азербайджан выдвинул инициативу подписания с Арменией мирного договора на основе 5 принципов.
Алиев подчеркнул, что имеется хороший шанс договориться с Арменией. "Я считаю, что есть хорошие шансы на достижение договоренности, с учетом того, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, особенно после встречи в Сочи в октябре прошлого года. Мы разработали пять принципов, основанных на международном праве, которые, по нашему мнению, должны лечь в основу мирного соглашения", - сказал глава государства.
По его словам, позиция Азербайджана в вопросе нормализации отношений с Арменией состоит из двух треков: первый - это подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией, второй - проведение диалога с армянскими жителями Карабаха.
Алиев на встрече отметил, что армянской общины Карабаха приглашены Администрацией президента Азербайджана в Баку для продолжения контактов по вопросам реинтеграции и реализация ряда инфраструктурных проектов.
"Касаясь вопроса относительно ситуации на Лачинской дороге, глава государства сказал, что претензии Армении о блокаде этой дороги являются абсолютно необоснованными. Он отметил, что движение по дороге обеспечено: с 12 декабря по ней беспрепятственно проехало более 4 тыс. автомобилей и более 150 человек, нуждающихся в медицинской помощи", - отмечается в информации на сайте азербайджанского лидера.
Алиев добавил, что азербайджанская сторона обеспокоена присутствием вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, и использованием Лачинской дороги в военных целях и военно-транспортных.
Азербайджанский лидер также подчеркнул, что Армения не выполнила свои обязательства по открытию Зангезурского коридора согласно трехсторонней Декларации, и проинформировал Штайнмайера о предложении Азербайджана установить соответствующий погранично-пропускной пункт на границе между Азербайджаном и Арменией при въезде/выезде на Лачинской дороге.
Штайнмайер, в свою очередь, заявил, что Германия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и выразил надежду на заключение мирного договора между Баку и Ереваном.
Президент Германии также подчеркнул о поддержке "брюссельского формата" под эгидой председателя Совета ЕС Шарля Мишеля и выразил надежду на новую встречу в Брюсселе (в формате Алиев-Пашинян-Мишель - ИФ-Аз).
Б.Рустамбеков
Работы по расширению БТК завершатся в 2024 году - Алиев
Boeing поставит 78 самолетов Dreamliner двум саудовским авиакомпаниям
В Азербайджане за сутки зафиксированы три смерти от COVID-19
Алиев: эффективное управление вводными ресурсами - один из приоритетов для Азербайджана на ближайшие годы
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане в январе 2023г превысила $500
Власти Азербайджана планируют превратить Нахчыван в зону зеленой энергии - Алиев
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
Путин: теоретически в подрыве "Северных потоков" заинтересованы США
Путин назвал чушью версию о подрыве "Северных потоков" украинскими активистами
США сообщили о крушении американского дрона после столкновения с российским истребителем над Черным морем
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
“Nar” поделился опытом реализации социальных проектов на Конгрессе “Разные личности”
Банк Республика открыл обновленный филиал "Нефтчиляр" по новому адресу
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна