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Внешняя политика 14.03.2023 19:13

Алиев обсудил со Штайнмайером нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает неприемлемым любые формы проявления сепаратизма и подчеркивает важность демонстрации единой позиции в отношении сепаратистских тенденций.

"Азербайджан считает неприемлемым любые формы проявления сепаратизма и заявляет о необходимости демонстрации единой позиции в отношении сепаратистских тенденций", - сказал Алиев во вторник во время встречи в Берлине с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.

Алиев, касаясь нормализации армяно-азербайджанских отношений, заявил, что Азербайджан выдвинул инициативу подписания с Арменией мирного договора на основе 5 принципов.

Алиев подчеркнул, что имеется хороший шанс договориться с Арменией. "Я считаю, что есть хорошие шансы на достижение договоренности, с учетом того, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, особенно после встречи в Сочи в октябре прошлого года. Мы разработали пять принципов, основанных на международном праве, которые, по нашему мнению, должны лечь в основу мирного соглашения", - сказал глава государства.

По его словам, позиция Азербайджана в вопросе нормализации отношений с Арменией состоит из двух треков: первый - это подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией, второй - проведение диалога с армянскими жителями Карабаха.

Алиев на встрече отметил, что армянской общины Карабаха приглашены Администрацией президента Азербайджана в Баку для продолжения контактов по вопросам реинтеграции и реализация ряда инфраструктурных проектов.

"Касаясь вопроса относительно ситуации на Лачинской дороге, глава государства сказал, что претензии Армении о блокаде этой дороги являются абсолютно необоснованными. Он отметил, что движение по дороге обеспечено: с 12 декабря по ней беспрепятственно проехало более 4 тыс. автомобилей и более 150 человек, нуждающихся в медицинской помощи", - отмечается в информации на сайте азербайджанского лидера.

Алиев добавил, что азербайджанская сторона обеспокоена присутствием вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, и использованием Лачинской дороги в военных целях и военно-транспортных.

Азербайджанский лидер также подчеркнул, что Армения не выполнила свои обязательства по открытию Зангезурского коридора согласно трехсторонней Декларации, и проинформировал Штайнмайера о предложении Азербайджана установить соответствующий погранично-пропускной пункт на границе между Азербайджаном и Арменией при въезде/выезде на Лачинской дороге.

Штайнмайер, в свою очередь, заявил, что Германия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и выразил надежду на заключение мирного договора между Баку и Ереваном.

Президент Германии также подчеркнул о поддержке "брюссельского формата" под эгидой председателя Совета ЕС Шарля Мишеля и выразил надежду на новую встречу в Брюсселе (в формате Алиев-Пашинян-Мишель - ИФ-Аз).

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ФРГ, СЕПАРАТИЗМ


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