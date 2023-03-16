Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

15.03 $/bbl +/- WTI 67.61 -3.72 Brent 73.69 -3.76

16.03.2023 11:49

Kapital Bank организовал для местных банков семинар «Цифровой банкинг»

Будучи первым цифровым банком страны, Birbank предпринимает последовательные шаги для развития цифрового банкинга в Азербайджане. В этой связи Kapital Bank совместно с Ассоциацией банков Азербайджана (АБА) организовал семинар “Цифровой банкингу, цель которого внести вклад в развитие цифрового банкинга в нашей стране и ознакомить местный банковский сектор с международным опытом.

На мероприятии, состоявшемся 15 марта 2023 г., в общей сложности приняло участие около 50 сотрудников из 22 Банков страны. Приглашенный из Турции спикер, имеющий большой опыт работы в сфере цифрового банкинга, ответил на вопросы участников и провел ситуативные упражнения.

Следует отметить, что одной из задач мероприятия было расширение возможностей нетворкинга для представителей банковского сектора и обмен опытом между участниками семинара. Kapital Bank и впредь планирует постоянно организовывать подобного рода мероприятия для расширения обмена опытом между местными банками.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 114 филиалах и 25 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/tkstcrd.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az