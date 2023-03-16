Kapital Bank организовал для местных банков семинар «Цифровой банкинг»

Будучи первым цифровым банком страны, Birbank предпринимает последовательные шаги для развития цифрового банкинга в Азербайджане. В этой связи Kapital Bank совместно с Ассоциацией банков Азербайджана (АБА) организовал семинар “Цифровой банкингу, цель которого внести вклад в развитие цифрового банкинга в нашей стране и ознакомить местный банковский сектор с международным опытом.
На мероприятии, состоявшемся 15 марта 2023 г., в общей сложности приняло участие около 50 сотрудников из 22 Банков страны. Приглашенный из Турции спикер, имеющий большой опыт работы в сфере цифрового банкинга, ответил на вопросы участников и провел ситуативные упражнения.
Следует отметить, что одной из задач мероприятия было расширение возможностей нетворкинга для представителей банковского сектора и обмен опытом между участниками семинара. Kapital Bank и впредь планирует постоянно организовывать подобного рода мероприятия для расширения обмена опытом между местными банками.
Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 114 филиалах и 25 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/tkstcrd.
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