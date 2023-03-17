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Макроэкономика 17.03.2023 12:00

Валютные резервы Азербайджана к 2023г достигли $62,5 млрд - Асадов

Валютные резервы Азербайджана в 2022 году достигли $62,5 млрд и за год увеличились на $5,3 млрд (на 9,3% - ИФ-Аз), заявил премьер-министр Али Асадов.

«Валютные резервы Азербайджана в 2022 году достигли $62,5 млрд и за год увеличились на $5,3 млрд», - сказал Асадов в пятницу при обсуждении парламентом отчета правительства за 2022 год.

Премьер подчеркнул, что валютные резервы Азербайджана превышают внешний долг страны в 8 раз.

Асадов добавил, что в 2022 году внешний долг страны сократился до $6,7 млрд или на 9,5% и составляет 8,5% ВВП.

Премьер подчеркнул, что номинальный объем ВВП Азербайджана по итогам 2022 года составил 133,8 млрд манатов, реальный рост - на 4,6%.

При этом он отметил, что Азербайджан достиг показателей роста экономики несмотря на сложную геополитическую ситуацию в мире и экономических изменений в связи с российско-украинской войной.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕМЬЕР, ВАЛЮТА, РЕЗЕРВЫ


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