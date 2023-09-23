Валютные резервы Азербайджана оцениваются в $67 млрд

Стратегические валютные резервы (СВР) Азербайджана оцениваются в настоящее время в $67 млрд, заявил премьер-министр страны Али Асадов.

«С начала года стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 14,5% и достигли $67 млрд», - сказал Асадов в субботу при обсуждении в правительстве проекта госбюджета Азербайджана на 2024 год.

По оценкам «Интерфакс-Азербайджан», валютные резервы Азербайджана в настоящее время находятся на рекордном уровне.

Асадов, касаясь текущей макроэкономической ситуации в стране, заявил, что президент страны поставил перед правительством задачу снизить до конца 2023 года среднегодовую инфляцию до однозначного уровня (по итогам 8 месяцев 2023г – 11,7% - ИФ).

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из валютных резервов Центробанка, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.

Р.Ахмедов