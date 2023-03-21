Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 66.74 -1.61 Brent 72.97 -1.73

ТЭК 21.03.2023 17:38

Эстония с 1 мая вводит налог на хранение запасов газа

Постановление, регулирующее плату за резерв природного газа в Эстонии, на основании которого будет финансироваться хранение и управление государственным запасом газа, вступает в силу с 1 мая, сообщила пресс-служба министерства экономики и коммуникаций.

"В прошлом году Центр государственного резерва Эстонии (Eesti Varude Keskus - EVK) получил от правительства задание по формированию государственного запаса природного газа. Несмотря на нестабильную ситуацию на газовых рынках, EVK выполнил задание - с помощью шести тендеров впервые для эстонского государства был сформирован стратегический запас газа. При необходимости он может покрыть потребление в течение нескольких месяцев отопительного сезона", - приводятся в сообщении слова министра экономики и инфраструктуры Рийны Сиккут.

Расходы, связанные с хранением и управлением стратегическими запасами газа, покрываются за счет налога на запасы природного газа. Сетевой оператор добавляет соответствующую плату к счету за сетевые услуги, предъявляемому потребителю, а оператор, в свою очередь, уплачивает ее Центру госрезерва Эстонии. Размер платы, отраженной в счете потребителя, зависит от объема потребления и, по данным центра EVK, составляет примерно 0,5% от окончательного счета потребителя за газ.

В 2023 году ставка резервного платежа без учета налога с оборота составляет 0,4 евро за МВт.ч. Например, если домохозяйство тратит на газ 200 евро в месяц, а потребление составляет 2,5 МВт.ч, то к счету этого потребителя будет добавлена плата в размере 1 евро плюс налог с оборота.

Целью стратегического резерва газа Эстонии является обеспечение бесперебойной подачи газа в случае масштабных перебоев в поставках. Объем резерва газа составляет 1 ТВт.ч, что соответствует 28% прогнозируемой потребности на новый годовой период потребления.

EVK хранит стратегические запасы газа в подземном хранилище в латвийском Инчулкансе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, ГАЗ, ХРАНЕНИЕ, НАЛОГИ


Похожие новости


Эстония до создания терминала СПГ не намерена отказываться от российского газа

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az