Фондовые индексы Азии меняются без единой динамики

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются без единой динамики.

Инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы США и заявления его руководителя.

Федрезерв по итогам заседания, завершившегося в среду, повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов. Теперь ее диапазон составляет 4,75-5% годовых - это максимум с сентября 2007 года. Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков.

При этом глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что не ожидает снижения ставки в текущем году. В то же время он допустил, что если инфляция окажется слишком устойчивой, то ставка может быть повышена сильнее, чем ожидается в настоящее время.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:30 увеличился на 0,4%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 1,3%, причем рост длится уже третью сессию подряд.

Лидером роста на Гонконгской фондовой бирже выступают акции транспортной компании Orient Overseas (International) Ltd., цена которых взлетела на 18%.

Помимо этого существенно подорожали бумаги производителя компьютеров Lenovo - на 9,2%, интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) - на 5,9%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 3,3%, чипмейкера Sunny Optical Technology Group Co. - на 2,9%, автомобильной Geely - на 2,7%.

Стоимость ритейлеров JD.com Inc.и Alibabaвыросла на 1,3% и 2,4% соответственно.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 9:25 уменьшилось на 0,1%.

Существенное снижение котировок показывают акции представители финансовой сферы Concordia Financial Group Ltd. - на 2,9%, T&D Holdings Inc. - также на 2,9% и Dai-ichi Life Holdings Inc. - на 2,4%.

Бумаги интернет-компания Rakuten опустились в цене на 2,5%, фармацевтической Takeda Pharmaceutical Co. - на 2,2%, инвестиционно-технологической SoftBank Group - на 0,8%, автомобильной Toyota Motor - на 0,6%, крупнейшего в Азии ритейлера одежды Fast Retailing - на 0,6% и производителя потребительской электроники Sony - на 1,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 9:25 прибавил 0,1%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 0,8%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,2%. Между тем акции сталелитейной Posco подешевели на 0,2%,

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов уменьшился на 0,6%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 0,9%.

Также подорожали акции энергетических компаний, включая Woodside Energy Group - на 0,8%, Beach Energy - на 1,5%.