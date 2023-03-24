КНДР сообщила об испытаниях подводного беспилотника, способного проводить ядерные атаки

Северная Корея провела испытания новой модели подводного беспилотника, способного нести ядерную боеголовку, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на северокорейские официальные СМИ.
"КНДР сообщает, что провела испытания новой беспилотной системы подводного ядерного оружия и учения по использованию крылатых ракет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о запуске 23 марта "беспилотника для осуществления подводных ядерных атак". В ходе учений он использовал неядерную, "учебную", боеголовку, отмечают сеульские СМИ.
"Беспилотник курсировал по овальной траектории (...) на глубине 80-150 метров в Восточном море Кореи (Японское море - ИФ) в течение 59 часов и 12 минут", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, как отмечает "Ренхап", 22 марта КНДР осуществила пуски крылатых ракет, оснащенных "тестовыми боеголовками, симулирующими ядерные боеголовки".
Ереван должен прекратить агрессивную политику в адрес Баку, если действительно заинтересован в мире - МИД Азербайджана
Посла Азербайджана в Нидерландах не вызывали в МИД, заявили в Баку
Пашинян уверен, что Армения и Азербайджан заключат мирный договор и избегнут новой эскалации
Дания намерена поднять обнаруженный у трубопровода "Северный поток-2" объект при участии оператора проекта
Атомная энергетика в ЕС может получить поддержку, но не в масштабах для "зеленой" - глава ЕК
Саммит ЕС призвал Еврокомиссию и страны союза обеспечить заполнение газохранилищ к следующему отопительному сезону
Мирзиёев в сентябре примет участие в открытии школы, строящейся Узбекистаном в Карабахском регионе Азербайджана
ЕС готовит сокращение выбросов CO2 на морском транспорте
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding выделил 500 тысяч манат Фонду “YAŞAT”
Кэшбэк в размере 2% будет начисляться при платежах за границей картами Birbank Visa
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна