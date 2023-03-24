КНДР сообщила об испытаниях подводного беспилотника, способного проводить ядерные атаки

Северная Корея провела испытания новой модели подводного беспилотника, способного нести ядерную боеголовку, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на северокорейские официальные СМИ.

"КНДР сообщает, что провела испытания новой беспилотной системы подводного ядерного оружия и учения по использованию крылатых ракет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о запуске 23 марта "беспилотника для осуществления подводных ядерных атак". В ходе учений он использовал неядерную, "учебную", боеголовку, отмечают сеульские СМИ.

"Беспилотник курсировал по овальной траектории (...) на глубине 80-150 метров в Восточном море Кореи (Японское море - ИФ) в течение 59 часов и 12 минут", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, как отмечает "Ренхап", 22 марта КНДР осуществила пуски крылатых ракет, оснащенных "тестовыми боеголовками, симулирующими ядерные боеголовки".