КНДР испытало мощность боевой части крылатой ракеты

КНДР провело испытание боевой части крылатой ракеты с целью проверки ее мощности, а также новой зенитной ракеты, приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в субботу заявление Главного управления ракетостроения страны.

"Главное управление ракетостроения 2 февраля в Желтом море осуществило испытание мощности сверхкрупной боевой части крылатой ракеты, а также провело испытательный запуск новой зенитной ракеты", - говорится в заявлении ведомства.

В нем отмечается, что "испытания проведены в рамках регулярной деятельности управления и подведомственных ему оборонных НИИ, направленной на ускоренное развитие технологий в сфере новых вооружений, включая их функциональность, мощность и управление".

В заявлении подчеркивается, что испытания "никак не связаны с ситуацией в регионе", они также "не оказали никакого негативного влияния на безопасность соседних стран".

Накануне Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что зафиксировал запуск Северной Кореей нескольких крылатых ракет. Он отметил, что координировал свои действия с Соединенными Штатами, "чтобы отслеживать провокации Северной Кореи".