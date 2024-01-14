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Баллистическую ракету выпустили в сторону Японского моря северокорейские военные

Северная Корея в воскресенье выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, информирует "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Никаких деталей относительно этой ракеты южнокорейские военные не привели, пока они сообщили, что лишь зафиксировали пуск.

О пуске также сообщило и министерство обороны Японии, однако и там никаких деталей не привели.

"Ренхап" отмечает, что это ракетное испытание - первое с 18 декабря, когда Пхеньян испытал твердотопливную межконтинентальную ракету "Хвасон-18", разработанную для возможности достижения континентальной части США.

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Тэги: КНДР, РАКЕТА, ЗАПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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