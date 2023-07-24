КНДР запустила, вероятно, баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила предположительно баллистическую ракету, сообщили в канцелярии японского премьера Фумио Кисиды.

"Северная Корея запустила предположительно баллистическую ракету", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере.

Со своей стороны, азиатские СМИ со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщают, что ракету запустили в сторону Японского моря.

В сообщениях отмечается, что запуск ракеты состоялся после того, как атомная подводная лодка США Annapolis прибыла в Южную Корею ранее в понедельник.