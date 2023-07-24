Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8908 RUR   0.0187 GBR   2.1875 TRY   0.063

Цена на нефть

21.07 $/bbl +/- WTI 77.07 +1.42 Brent 81.07 +1.43

Дальнее зарубежье 24.07.2023 20:50

КНДР запустила, вероятно, баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила предположительно баллистическую ракету, сообщили в канцелярии японского премьера Фумио Кисиды.

"Северная Корея запустила предположительно баллистическую ракету", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере.

Со своей стороны, азиатские СМИ со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщают, что ракету запустили в сторону Японского моря.

В сообщениях отмечается, что запуск ракеты состоялся после того, как атомная подводная лодка США Annapolis прибыла в Южную Корею ранее в понедельник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КНДР, РАКЕТА, ПУСК


Похожие новости


В МИД РФ заявили об отсутствии четких подтверждений падения ракеты КНДР в исключительной экономической зоне России КНДР запустила две баллистические ракеты КНДР запустила две баллистические ракеты В Японии готовятся сбить ракету КНДР со спутником, если она будет представлять угрозу Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету США призывают КНДР отказаться от дальнейших провокаций, вернуться к диалогу КНДР испытала баллистическую ракету малой дальности КНДР опубликовала видео запуска баллистической ракеты, способной достичь берегов США Северная Корея в воскресенье запустила очередную баллистическую ракету Очередной пуск ракеты КНДР усиливает напряженность и угрожает безопасности в регионе - Белый дом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az