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Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря

КНДР в воскресенье осуществила пуск предположительно баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Южной Кореи.

"ОКНШ зафиксировал пуск", - пишет агентство, отмечая, что никакой дополнительной информации о ракете и деталях пуска южнокорейские военные не сообщили.

В ОКНШ напомнили, что ранее КНДР пыталась запустить баллистическую ракету 22 ноября, однако, вероятно, пуск не увенчался успехом.

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Тэги: КНДР, РАКЕТА, ПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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