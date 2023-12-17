Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря

КНДР в воскресенье осуществила пуск предположительно баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Южной Кореи. "ОКНШ зафиксировал пуск", - пишет агентство, отмечая, что никакой дополнительной информации о ракете и деталях пуска южнокорейские военные не сообщили. В ОКНШ напомнили, что ранее КНДР пыталась запустить баллистическую ракету 22 ноября, однако, вероятно, пуск не увенчался успехом.

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