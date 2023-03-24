Российская ИрАэро с 29 марта откроет рейс из Уфы в Баку

Российская авиакомпания "ИрАэро" с 29 марта 2023 года начнет выполнять полеты по направлению Уфа-Баку.
"Рейсы будут выполняться раз в неделю - по средам. Время в пути составит 3 часа. Полеты будут выполняться воздушными судами типа Sukhoi Superjet 100", - говорится в сообщении авиаперевозчика.
Время вылета из международного аэропорта Гейдар Алиев- 14:45 с прибытием в аэропорт г.Уфа - в 18:45. Обратный рейс будет выполняться в 20:00 с прибытием в 22:00. Время для каждого аэропорта указано местное.
Полеты будут выполняться до ноября текущего года. Последний рейс по данному маршруту запланирован на 25 октября.
По информации международного аэропорта Уфа, в настоящее время полеты в Баку из столицы Башкирии осуществляют две авиакомпании. Каждый вторник по указанному направлению летают самолеты Utair, еще два раза в неделю (четверг и воскресенье) полеты выполняет азербайджанская авиакомпания "AZAL".
Авиакомпания "ИрАэро" - российская авиакомпания, базирующаяся в Иркутске. В парке авиакомпании - семь Superjet 100, один - A319-100, также Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и один Bombardier CRJ-200. Авиакомпания выполняет рейсы более чем в 70 городов России, а также в страны ближнего зарубежья.
Н.Аббасова
Минобороны Азербайджана обвинило РМК в грубом нарушении трехсторонних договоренностей по Карабаху
Ереван должен прекратить агрессивную политику в адрес Баку, если действительно заинтересован в мире - МИД Азербайджана
Посла Азербайджана в Нидерландах не вызывали в МИД, заявили в Баку
Мирзиёев в сентябре примет участие в открытии школы, строящейся Узбекистаном в Карабахском регионе Азербайджана
ЕС готовит сокращение выбросов CO2 на морском транспорте
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
Премьер Грузии считает, что Саакашвили планировал осуществить госпереворот и втянуть страну в конфликт с Россией
ЕАБР готов инвестировать не менее $400 млн в водно-энергетический комплекс Центральной Азии
Около 600 человек эвакуировали на востоке Испании из-за лесного пожара
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding выделил 500 тысяч манат Фонду “YAŞAT”
Кэшбэк в размере 2% будет начисляться при платежах за границей картами Birbank Visa
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна