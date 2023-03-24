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Транспорт и связь 24.03.2023 13:30

Российская ИрАэро с 29 марта откроет рейс из Уфы в Баку

Российская авиакомпания "ИрАэро" с 29 марта 2023 года начнет выполнять полеты по направлению Уфа-Баку.

"Рейсы будут выполняться раз в неделю - по средам. Время в пути составит 3 часа. Полеты будут выполняться воздушными судами типа Sukhoi Superjet 100", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Время вылета из международного аэропорта Гейдар Алиев- 14:45 с прибытием в аэропорт г.Уфа - в 18:45. Обратный рейс будет выполняться в 20:00 с прибытием в 22:00. Время для каждого аэропорта указано местное.

Полеты будут выполняться до ноября текущего года. Последний рейс по данному маршруту запланирован на 25 октября.

По информации международного аэропорта Уфа, в настоящее время полеты в Баку из столицы Башкирии осуществляют две авиакомпании. Каждый вторник по указанному направлению летают самолеты Utair, еще два раза в неделю (четверг и воскресенье) полеты выполняет азербайджанская авиакомпания "AZAL".

Авиакомпания "ИрАэро" - российская авиакомпания, базирующаяся в Иркутске. В парке авиакомпании - семь Superjet 100, один - A319-100, также Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и один Bombardier CRJ-200. Авиакомпания выполняет рейсы более чем в 70 городов России, а также в страны ближнего зарубежья.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РФ, БАШКИРИЯ, ИРАЭРО


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