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Дальнее зарубежье 26.03.2023 15:50

Президент Сербии считает, что в конфликте на Украине не будет победителей

Президент Сербии Александар Вучич считает, что победителей в украинском конфликте не будет. Такое мнение он выразил в интервью сербскому телеканалу Pink.

"В войне иногда кто-нибудь победит, а иногда случается, что все проиграют, и я боюсь, что это война, в которой все проиграют и никто ничего не выиграет. Думаю, мы все проиграем в любом случае", - сказал Вучич.

В интервью он также заявил, что президент России Владимир Путин не сообщал ему о своих планах по поводу начала спецоперации на Украине, но это не было для него секретом. По его словам, после встречи с российским лидером в Сочи 25 ноября 2021 года, он понял, что будет происходить на Украине.

Ранее Вучич заявил, что Белграду немедленно нужен мир на Украине. По его мнению, ЕС начнет переговоры с Украиной о вступлении в союз летом, потому что Киев не может победить в конфликте военным путем.

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Тэги: СЕРБИЯ, УКРАИНА, ВОЙНА, ВУЧИЧ


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