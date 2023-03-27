First-Citizens Bank & Trust покупает активы закрывшегося банка SVB

Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) достигла соглашения о продаже активов и депозитов Silicon Valley Bridge Bank американскому банку First-Citizens Bank & Trust Company, говорится в сообщении FDIC.
Silicon Valley Bridge Bank - созданный FDIC банк-санатор, которому достались активы и депозиты закрывшегося в начале марта Silicon Valley Bank (SVB).
"Вкладчики Silicon Valley Bridge Bank автоматически станут вкладчиками First-Citizens Bank & Trust Company. Все депозиты, перешедшие First-Citizens Bank & Trust Company, по-прежнему будут застрахованы FDIC до страхового лимита", - отмечается в пресс-релизе. Страховка FDIC распространяется на вклады до $250 тыс.
В понедельник, 27 марта, все 17 отделений Silicon Valley Bridge Bank начнут работу в составе First-Citizens Bank & Trust.
Объем активов Silicon Valley Bridge Bank по состоянию на 10 марта оценивался примерно в $167 млрд, объем депозитов - в $119 млрд.
В рамках сделки First-Citizens получит активы на сумму $72 млрд со скидкой в $16,5 млрд, сообщает FDIC. Также First-Citizens примет на себя обязательство по обслуживанию депозитов на сумму $56 млрд.
Ценные бумаги и иные активы банка на сумму $90 млрд останутся под управлением регулятора. Кроме того, FDIC получила право на акции First Citizens BancShares Inc. на сумму до $500 млн. Регулятор и First-Citizens также заключили соглашение о распределении убытков по кредитам Silicon Valley Bridge Bank.
First-Citizens, зарегистрированный в штате Северная Каролина, занимает лишь 30-е место по объему активов среди американских банков, этот показатель оценивается примерно в $109 млрд. Однако агентство Bloomberg отмечает, что у банка есть обширный опыт в приобретении проблемных конкурентов - с 2009 года он купил свыше 20 банков, которые были вынуждены просить помощи у FDIC.
Silicon Valley Bank (SVB), 16-й по величине банк США, объявил о закрытии 11 марта. Банк предоставлял банковские услуги многим американским стартапам. Вывод корпоративными клиентами SVB средств со вкладов для покрытия издержек на фоне падения доходов, наложившийся на снижение стоимости портфеля ценных бумаг из-за ужесточения политики ФРС, в итоге привел к тому, что банк пришлось передать под управление FDIC.
FDIC предварительно оценивает расходы фонда по страхованию вкладов в связи с закрытием SVB примерно в $20 млрд.
Власти Азербайджана предложили провести в Баку в первую неделю апреля вторую встречу с армянской общиной Карабаха по вопросу реинтеграции
Президент Израиля планирует в 2023г посетить Азербайджан
Азербайджанские пограничники задержали двух наркокурьеров из Ирана с 41 кг наркотиков
«Галатасарай» победил «Карабах» в благотворительном матче
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
Профсоюзный центр Израиля грозит начать всеобщую забастовку из-за судебной реформы
Лидером выборов в Казахстане по партспискам стала Amanat, получив 40 мест в парламенте
Казахстан с апреля введет обязательное оформление сопроводительных накладных на товары во взаимной торговле со странами ЕАЭС
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding выделил 500 тысяч манат Фонду “YAŞAT”
Кэшбэк в размере 2% будет начисляться при платежах за границей картами Birbank Visa
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна