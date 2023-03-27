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Финансы 27.03.2023 12:03

First-Citizens Bank & Trust покупает активы закрывшегося банка SVB

Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) достигла соглашения о продаже активов и депозитов Silicon Valley Bridge Bank американскому банку First-Citizens Bank & Trust Company, говорится в сообщении FDIC.

Silicon Valley Bridge Bank - созданный FDIC банк-санатор, которому достались активы и депозиты закрывшегося в начале марта Silicon Valley Bank (SVB).

"Вкладчики Silicon Valley Bridge Bank автоматически станут вкладчиками First-Citizens Bank & Trust Company. Все депозиты, перешедшие First-Citizens Bank & Trust Company, по-прежнему будут застрахованы FDIC до страхового лимита", - отмечается в пресс-релизе. Страховка FDIC распространяется на вклады до $250 тыс.

В понедельник, 27 марта, все 17 отделений Silicon Valley Bridge Bank начнут работу в составе First-Citizens Bank & Trust.

Объем активов Silicon Valley Bridge Bank по состоянию на 10 марта оценивался примерно в $167 млрд, объем депозитов - в $119 млрд.

В рамках сделки First-Citizens получит активы на сумму $72 млрд со скидкой в $16,5 млрд, сообщает FDIC. Также First-Citizens примет на себя обязательство по обслуживанию депозитов на сумму $56 млрд.

Ценные бумаги и иные активы банка на сумму $90 млрд останутся под управлением регулятора. Кроме того, FDIC получила право на акции First Citizens BancShares Inc. на сумму до $500 млн. Регулятор и First-Citizens также заключили соглашение о распределении убытков по кредитам Silicon Valley Bridge Bank.

First-Citizens, зарегистрированный в штате Северная Каролина, занимает лишь 30-е место по объему активов среди американских банков, этот показатель оценивается примерно в $109 млрд. Однако агентство Bloomberg отмечает, что у банка есть обширный опыт в приобретении проблемных конкурентов - с 2009 года он купил свыше 20 банков, которые были вынуждены просить помощи у FDIC.

Silicon Valley Bank (SVB), 16-й по величине банк США, объявил о закрытии 11 марта. Банк предоставлял банковские услуги многим американским стартапам. Вывод корпоративными клиентами SVB средств со вкладов для покрытия издержек на фоне падения доходов, наложившийся на снижение стоимости портфеля ценных бумаг из-за ужесточения политики ФРС, в итоге привел к тому, что банк пришлось передать под управление FDIC.

FDIC предварительно оценивает расходы фонда по страхованию вкладов в связи с закрытием SVB примерно в $20 млрд.

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Тэги: США, БАНК, АКТИВЫ, ПРОДАЖА


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