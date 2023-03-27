Патрушев считает, что AUKUS направлен против Китая и России

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что оборонный союз AUKUS (АУКУС, США-Великобритания-Австралия) направлен против Китая и России.
"Индо-Тихоокеанская стратегия США является попыткой создать азиатское НАТО. Новый альянс станет очередным агрессивным блоком, направленным против Китая и России, а заодно для усмирения ныне независимых государств", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
"Перевооружение австралийского флота в рамках нового альянса АУКУС, в том числе с поставкой атомных подводных лодок, военная поддержка Тайваня и Южной Кореи имеют долгосрочную цель - установление доминирования США и НАТО над Евразией с ее восточного фланга", - сказал Патрушев.
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