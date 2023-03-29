Четвертый год подряд “Nar” лидирует в Индексе лояльности клиентов

По итогам 2022 года мобильный оператор “Nar” является ведущим мобильным оператором страны по Индексу лояльности клиентов (NPS — Net Promoter Score) на отечественном рынке телекоммуникаций. Четвертый год подряд “Nar” достигает наивысшего показателя на рынке связи в Индексе лояльности клиентов. Респонденты в основном удовлетворены качеством услуг, предоставляемых мобильным оператором по доступной цене.

Это отражается в статистике тарифов мобильного оператора; Количество абонентов подключенных к тарифам “Cavannar 6” и “Cavannar 9” составило 135% и 85% соответственно, а по пакетам “Full” общий прирост составил 13%. В целях повышения качества обслуживания клиентов в прошлом году были обновлены 20 центров и дилерских магазинов “Nar”, а также расширено покрытие сети за счет 164 новых базовых станций 4G. Количество пользователей 4G в сети “Nar” также увеличилось на 7,6%.

В 2022 году “Nar” впервые представил услугу eSIM с технологией распознавания лиц, чтобы клиенты могли приобрести номер, никуда не выходя. Абонентам было представлено приложение самообслуживания "Nar+" для контроля баланса. Кроме того, с прошлого года “Nar” предлагает своим абонентам, желающим изучать английский язык, образовательные приложения, такие как “LingoKids” и “FluentWorlds”, с бесплатным первым месяцем и скидкой в 70%.

Информацию обо всех продуктах и ​​кампаниях мобильного оператора можно узнать на сайте nar.az и на страницах “Nar” в социальных сетях.

“Nar” предоставляет качественные услуги 2,2 млн абонентов. “Nar” является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу Лояльности Клиентов за последние 3 года. Придерживаясь стратегии клиентоориентированности, “Nar” предоставляет высококачественные услуги по доступной цене.