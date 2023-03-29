Четвертый год подряд “Nar” лидирует в Индексе лояльности клиентов

По итогам 2022 года мобильный оператор “Nar” является ведущим мобильным оператором страны по Индексу лояльности клиентов (NPS — Net Promoter Score) на отечественном рынке телекоммуникаций. Четвертый год подряд “Nar” достигает наивысшего показателя на рынке связи в Индексе лояльности клиентов. Респонденты в основном удовлетворены качеством услуг, предоставляемых мобильным оператором по доступной цене.
Это отражается в статистике тарифов мобильного оператора; Количество абонентов подключенных к тарифам “Cavannar 6” и “Cavannar 9” составило 135% и 85% соответственно, а по пакетам “Full” общий прирост составил 13%. В целях повышения качества обслуживания клиентов в прошлом году были обновлены 20 центров и дилерских магазинов “Nar”, а также расширено покрытие сети за счет 164 новых базовых станций 4G. Количество пользователей 4G в сети “Nar” также увеличилось на 7,6%.
В 2022 году “Nar” впервые представил услугу eSIM с технологией распознавания лиц, чтобы клиенты могли приобрести номер, никуда не выходя. Абонентам было представлено приложение самообслуживания "Nar+" для контроля баланса. Кроме того, с прошлого года “Nar” предлагает своим абонентам, желающим изучать английский язык, образовательные приложения, такие как “LingoKids” и “FluentWorlds”, с бесплатным первым месяцем и скидкой в 70%.
Информацию обо всех продуктах и кампаниях мобильного оператора можно узнать на сайте nar.az и на страницах “Nar” в социальных сетях.
“Nar” предоставляет качественные услуги 2,2 млн абонентов. “Nar” является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу Лояльности Клиентов за последние 3 года. Придерживаясь стратегии клиентоориентированности, “Nar” предоставляет высококачественные услуги по доступной цене.
Алиев поручил правоохранительным органам Азербайджана выявить и привлечь к ответственности виновных в вооруженном нападении на депутата парламента
Байрамов и Галлант обсудили расширение сотрудничества Азербайджана и Израиля в оборонной сфере
СК Ipek Yolu Sigorta сократила в 2022г чистую прибыль на 25%
Убытки СК Gunay Sigorta в 2022г выросли на 9%
В регионах Азербайджана до 2027г откроют 11 Центров DOST
В Азербайджане за сутки выявлено около 100 новых зараженных COVID-19
Азербайджан упрощает процедуру получения виз иностранцами для гонки Формулы-1
ГААД получит около 8 млн манатов на завершение строительства дороги в Агсуинском районе
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
ЕС планирует создать механизм по усилению контроля за соблюдением санкций против РФ
МИД Литвы отверг критику ООН по поводу остановки транзита белорусского хлоркалия
Хумзу Юсафа привели к присяге в качестве первого министра Шотландии
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна