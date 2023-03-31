PASHA Sigorta увеличила в 2022г чистую прибыль на 18,5%

Чистая прибыль азербайджанской страховой компании «PASHA Sigorta» по итогам деятельности в 2022 году составила 29 млн 201,385 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в СК.
Как сообщалось ранее, по итогам 2021 года чистая прибыль PASHA Sigorta составила 24 млн 634,343 тыс. манатов. Таким образом, в 2022 году компания увеличила чистую прибыль на 18,5%.
Согласно финансовой отчетности компании, подтвержденной аудиторским заключением, за 2022 год доходы компании составили 212 млн 214,432 тыс. манатов. В том числе страховые премии составили 206 млн 158,123 тыс. манатов (рост по сравнению с 2021 годом на 23,5% - ИФ), премии, полученные на перестрахование – 7 млн 488,398 тыс. манатов (спад на 38,7%). Отрицательное значение страховых резервов составило около 19,6 млн манатов, что привело к снижению доходов компании. Остальные доходы за отчетный год были получены по другим статьям.
Расходы компании за 2022 год составили 173 млн 882,77 тыс. манатов. В том числе объем страховых выплат достиг 68 млн 457,089 тыс. манатов (спад по сравнению с 2021г на 8,8% - ИФ), расходы на ведение страхового дела – 42 млн 483,544 тыс. манатов, риски, переданные на перестрахование – 60 млн 58,275 тыс. манатов. Остальные расходы составили другие статьи.
Доналоговая прибыль PASHA Sigorta за 2022 год составила 38 млн 331,662 тыс. манатов. Компания выплатила налога на прибыль на сумму 9 млн 130,276 тыс. манатов.
В прошлом году активы компании увеличились на 15,1% - до 274 млн 820,078 тыс. манатов, обязательства – на 19,8% - до 195 млн 556,278 тыс. манатов, капитал - на 4,9% - до 79 млн 263,799 тыс. манатов.
В 2022 году объем депозитов PASHA Sigorta, размещенных в банках, увеличился на 16,3% - до 53 млн 400 тыс. манатов.
СК PASHA Sigorta, входящая в группу PASHA Holding, лицензию на деятельность получила в июле 2006 года. Уставный капитал компании равен 50 млн манатов. Компания входит в тройку ведущих страховщиков Азербайджана по объему собранных премий и произведенных выплат.
Х.Насирзаде
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