Иракские и курдские власти договорились о возобновлении экспорта нефти, добыча также возобновится

Власти Ирака и региональное правительство Курдистана (КРГ) договорились о возобновлении трубопроводных поставок нефти с севера страны в турецкий порт Джейхан, пишет MarketWatch.
"Достигнутые договоренности носят временный характер, - заявил глава КРГ Масрур Барзани. - Они представляют собой важный шаг на пути к разрешению давнего спора между Эрбилем и Багдадом и создают позитивную и безопасную атмосферу для окончательного принятия национального закона о нефти и газе".
Нефтяные компании планируют немедленно возобновить добычу, которая прекратилась после приостановки турецкого экспорта.
Турция приостановила экспорт нефти с севера Ирака 25 марта после того, как международный арбитражный суд постановил, что Турция нарушила двустороннее соглашение, содействуя независимым трубопроводным потокам регионального правительства Курдистана (КРГ).
Нефтяные компании, работающие в иракском Курдистане, транспортировали через Турцию около 400 тыс. баррелей нефти в сутки. Помимо этого, приостановка транспортировки затронула и объемы, контролируемые федеральным правительством, в 75 тыс. б/с.
Через иракский Курдистан проходит нефтепровод Киркук-Джейхан. Объемы экспорта из Ирака в феврале составили 3,295 млн баррелей в сутки, или на 8,9% меньше, чем в январе. В частности, с нефтяных месторождений в Центральном и Южном Ираке в прошлом месяце транспортировано 89,14 млн баррелей, с севера страны - месторождения Киркук через порт Джейхан - 3,834 млн баррелей.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:54 мск составляет $85,61 за баррель, что на $0,68 (0,8%) выше цены на закрытии предыдущей сессии.
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