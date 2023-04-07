Казахстан предложил список товаров на $300 млн к реализации в Азербайджане

Казахстан представил Азербайджану предложения по реализации потенциальных проектов по кооперации и список товаров на $300 млн для реализации на азербайджанском рынке, заявил заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин.
«Товарооборот между нашими странами на уровне $400-500 млн в год - это очень низкий объем. Есть большой потенциал, который не используется, в том числе для реализации казахстанской продукции на рынки Азербайджана. Мы подготовили список из более 100 наименований товаров на сумму в $300 млн, которые предлагаем к реализации на азербайджанском рынке. Кроме того, мы подготовили и представили азербайджанской стороне конкретные предложения по потенциальным проектам в сфере кооперации, поскольку имеется большой потенциал для развития сотрудничества в этом направлении",- сказал Жумангаринив пятницу в Баку, выступая на заседании азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии.
Он отметил, что для развития торговых отношений между двумя странами Азербайджану и Казахстану следует продолжить «реверс» торговых миссий.
«Кроме того, компания Казахэкспорт на долгосрочной основе готова осуществлять финансирование торговых поставок и в скором времени на базе этой компании будет создано экспортно-кредитное агентство",- сообщил Жумангарин, добавив, что страны могли бы развивать сотрудничество в этом направлении.
По его словам, в настоящее время в Казахстане действуют свыше 1195 компаний с азербайджанским капиталом и 210 совместных предприятий.
«Большой потенциал имеется в поставках сельскохозяйственной продукции из Казахстана в Азербайджан. По итогам 2023 года объем этих поставок увеличился в 2,7 раза, в том числе экспорт казахстанского зерна -в 3,3 раза»,- сообщил вице-премьер.
Он добавил, что транзит казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан стал новым направлением стратегического сотрудничества с Азербайджаном. «Мы рассматриваем объемы транзита в 1,5 млн тонн как пилотные, причем если в марте объем этих поставок составил 20 тыс. т, то в апреле они увеличится уже до 125 тыс. т",- подчеркнул он.
Жумангарин сообщил, что проект строительства оптико-волоконного кабеля по дну Каспийского моря (между Азербайджаном и Казахстаном - ИФ) считает стратегическим и уже начались работы по части финансирования и улучшения инфраструктуры на казахстанской стороне.
Н.Аббасова
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