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Туризм 16.04.2023 15:00

Туристический потенциал Азербайджана представят на выставке в Дубае

Государственное агентство по туризму (ГАТ) Азербайджана привлекло ООО «YOUR DECOR AND EVENTS» для установки «под ключ» выставочного стенда на туристической выставке в Дубае (ОАЭ), которая пройдет с 1 по 4 мая 2023 года.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с компанией подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 199,567 тыс. манатов.

Р.Керимов

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Тэги: ОАЭ, ТУРИЗМ, ВЫСТАВКА


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