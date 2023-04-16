Туристический потенциал Азербайджана представят на выставке в Дубае

Государственное агентство по туризму (ГАТ) Азербайджана привлекло ООО «YOUR DECOR AND EVENTS» для установки «под ключ» выставочного стенда на туристической выставке в Дубае (ОАЭ), которая пройдет с 1 по 4 мая 2023 года.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с компанией подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 199,567 тыс. манатов.

Р.Керимов