Азербайджан в феврале сохранил свои позиции в списке поставщиков нефти в Португалию

Португалия в феврале 2023 года импортировала из Азербайджана 92,963 тыс. тонн нефти на 60,727 млн евро, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в национальном статистическом институте (INE) Португалии.

Азербайджан в феврале 2023 года являлся четвертым поставщиком нефти в Португалию (в январе 2023 года – также 4-ое место).

Согласно статданным, в феврале 2022 года, когда Азербайджан был вторым по величине экспортером нефти в Португалию, поставки составили 218,484 тыс. т на 144,396 млн евро.

Таким образом, в годовом исчислении импорт нефти из Азербайджана в Португалию в феврале 2023 года снизился в физическом выражении в 2,3 раза, в денежном – в 2,4 раза.

По данным INE, общий объем импорта нефти в Португалию в феврале снизился на 23,7% по сравнению с тем же периодом 2022 года, составив 757,327 тыс. т на общую сумму 437,445 млн евро (снижение на 30,4% год к году).

За отчетный период нефть в Португалию поставляли Бразилия - 403,137 тыс. т (на 218,031 млн евро), Алжир - 134,879 тыс. т (на 84,190 млн евро), Гана - 126,348 тыс. т (на 74,496 млн евро) и Азербайджан.

Р.Керимов