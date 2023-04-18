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Бизнес и законодательство 18.04.2023 21:03

Азербайджан и Израиль обсудили вопросы экономического сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров во вторник встретился с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.

Как сообщает министерство экономики, министры являющиеся также сопредседателями Совместной азербайджано-израильской межправительственной комиссии, обсудили текущее состояние связей между странами и перспективные проекты.

Джаббаров подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Израилем находятся на высоком уровне и отметил, что открытие посольства Азербайджана в Израиле – показатель выхода двухсторонних связей на новый уровень.

По его словам, важными платформами для развития партнерства являются МПК и Торговое представительство Азербайджана в Израиле.

Министр отметил, что страны продолжают работу по укреплению торгово-экономического сотрудничества.

«Израиль входит в число основных торговых партнеров Азербайджана. Страны наладили эффективное сотрудничество в сферах инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, ИКТ, инноваций, фармацевтики, туризма и других направлениях», - сказал Джаббаров.

Было отмечено, что продолжаются работы по реализации совместных инвестиционных проектов с израильскими компаниями в рамках промышленных зон, агропарков, водного хозяйства и других сфер. Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с Израилем в сферах инновационного развития и цифровой экономики.

Также министр экономики проинформировал гостя о благоприятной деловой среде в Азербайджане, реализуемых работах на освобожденных от оккупации территориях, деятельности промышленных зон, возможностях Алятской свободной экономической зоны.

В свою очередь Коэн отметил, что Израиль придает значение расширению связей с Азербайджаном и израильские компании заинтересованы в партнерстве в различных сферах. Министр подчеркнул наличие больших возможностей для укрепления сотрудничества.

На встрече были обсуждены текущее состояние двусторонних отношений и перспективные проекты.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ЭКОНОМИКА


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