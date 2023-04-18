Азербайджан и Израиль обсудили вопросы экономического сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров во вторник встретился с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.
Как сообщает министерство экономики, министры являющиеся также сопредседателями Совместной азербайджано-израильской межправительственной комиссии, обсудили текущее состояние связей между странами и перспективные проекты.
Джаббаров подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Израилем находятся на высоком уровне и отметил, что открытие посольства Азербайджана в Израиле – показатель выхода двухсторонних связей на новый уровень.
По его словам, важными платформами для развития партнерства являются МПК и Торговое представительство Азербайджана в Израиле.
Министр отметил, что страны продолжают работу по укреплению торгово-экономического сотрудничества.
«Израиль входит в число основных торговых партнеров Азербайджана. Страны наладили эффективное сотрудничество в сферах инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, ИКТ, инноваций, фармацевтики, туризма и других направлениях», - сказал Джаббаров.
Было отмечено, что продолжаются работы по реализации совместных инвестиционных проектов с израильскими компаниями в рамках промышленных зон, агропарков, водного хозяйства и других сфер. Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с Израилем в сферах инновационного развития и цифровой экономики.
Также министр экономики проинформировал гостя о благоприятной деловой среде в Азербайджане, реализуемых работах на освобожденных от оккупации территориях, деятельности промышленных зон, возможностях Алятской свободной экономической зоны.
В свою очередь Коэн отметил, что Израиль придает значение расширению связей с Азербайджаном и израильские компании заинтересованы в партнерстве в различных сферах. Министр подчеркнул наличие больших возможностей для укрепления сотрудничества.
На встрече были обсуждены текущее состояние двусторонних отношений и перспективные проекты.
Б.Рустамбеков
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