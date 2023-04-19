SOCAR и израильская Union Energy подписали соглашение о сотрудничестве

В Баку в среду состоялось третье заседании Совместной комиссии (МПК) между Азербайджаном и Израилем, сообщает министерство экономики Азербайджана.
Выступая на заседании, сопредседатель комиссии, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подчеркнул динамичное развитие азербайджано-израильских связей в различных сферах.
По его словам, наблюдается рост удельного веса ненефтяной продукции в товарообороте. «Вместе с тем, мы должны диверсифицировать торговые связи, потому что все еще существует неиспользованный потенциал для продвижения азербайджанской ненефтяной продукции на израильском рынке», – сказал ДЛжаббаров.
Он отметил, что имеется большой потенциал для расширения сотрудничества в сферах инноваций, экологии, информации, энергетики, водных ресурсов, АПК, пищевых технологий, фармацевтики, биотехнологий, продовольственной безопасности, кибербезопасности, туризма, МСП и других направлениях.
Министр также проинформировал о достигнутых Азербайджаном экономических показателях, предоставил информацию о созданных для инвесторов возможностях и пригласил израильские компании реализовывать совместные проекты, воспользоваться возможностями Свободной экономической зоны Алят и Бакинского международного морского торгового порта.
В свою очередь, сопредседатель комиссии, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн подчеркнул, что открытие посольства Азербайджана в Тель-Авиве вывело двусторонние связи на новый уровень развития.
Коэн поделился своим видением возможностей сотрудничества в различных сферах, указав на роль частного сектора в реализации потенциала расширения партнерства.
По итогам заседания МПК стороны подписали документов: Совместное заявление в сфере технологических инноваций между Агентством инноваций и цифрового развития Азербайджана и Национальным технологическим управлением Израиля; Соглашение о сотрудничестве между SOCAR и Union Energy; Меморандум о взаимопонимании между ОАО «Азерсу» и израильской национальной водной компанией Mekorot.
Б.Рустамбеков
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