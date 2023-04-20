Доходы Азербайджана в 2022г от перевозки транзитных грузов по TRACECA выросли в 1,6 раза

Доходы Азербайджана от перевозки грузов в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) в 2022 году увеличились по сравнению с показателем 2021 года на 36,1% - до 734 млн 912,5 тыс. манатов ($432,3 млн по текущему курсу - ИФ), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

При этом, доходы Азербайджана от перевозки по данному транспортному коридору транзитных грузов составили 312 млн 402,9 тыс. манатов ($184 млн - ИФ), рост на 59,3%.

Доходы Азербайджана от перевозки пассажиров по Евроазиатскому транспортному коридору за 2022 год составили 43 млн 435,8 тыс. манат ($25,5 млн - ИФ), рост на 27,9%).

В 2022 году объем перевозок грузов по территории Азербайджана в рамках TRACECA составил 51 млн 420,6 тыс. тонн (рост на 29,8%). Доля транзитных грузов, перевезенных через коридор в отчетный период - 13 млн 634,6 тыс. тонн (рост на 54,5%).

По железной дороге Баку-Тбилиси-Карс в 2022 году перевезено 412,5 тыс. тонн грузов (спад на 13,6%), в том числе транзитных грузов – 341,1 тыс. тонн грузов (спад на 20,5%).

Объем пассажироперевозок по территории Азербайджана в рамках TRACECA составил 111 млн 835,6 тыс. человек (рост на 47,5%).

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).

Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.

Н.Аббасова