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Финансы 25.04.2023 13:39

Налоговая служба Азербайджана в I кв. увеличила перечисления в госбюджет на 75%

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана в I-ом квартале 2023 года обеспечила поступления в госбюджет налогов и пошлин на сумму 4 млрд 899,5 млн манатов, заявил заместитель министра экономики Сахиб Алекберов.

«В январе-марте 2023 года поступления в госбюджет по линии налогов достигли 4 млрд 899,5 млн манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые поступления увеличилась на 74,8% или на 2,1 млрд манатов»,- сказал Алекберов во вторник на мероприятии, посвященном "Дню предпринимателя".

По его словам, предприниматели начали работать более прозрачно. «Свидетельством тому является то, что число заключенных трудовых договоров, на 2 апреля текущего года достигло 1 млн 755,8 тыс. единиц, что на 355 тыс. больше чем на начало 2019 года. В ненефтегазовом секторе этот показатель достиг 838 тыс. и увеличился на 298,1 тыс. трудовых договоров», - отметил замминистра.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГНС, НАЛОГИ, БЮДЖЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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