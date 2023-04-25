Налоговая служба Азербайджана в I кв. увеличила перечисления в госбюджет на 75%

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана в I-ом квартале 2023 года обеспечила поступления в госбюджет налогов и пошлин на сумму 4 млрд 899,5 млн манатов, заявил заместитель министра экономики Сахиб Алекберов.

«В январе-марте 2023 года поступления в госбюджет по линии налогов достигли 4 млрд 899,5 млн манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые поступления увеличилась на 74,8% или на 2,1 млрд манатов»,- сказал Алекберов во вторник на мероприятии, посвященном "Дню предпринимателя".

По его словам, предприниматели начали работать более прозрачно. «Свидетельством тому является то, что число заключенных трудовых договоров, на 2 апреля текущего года достигло 1 млн 755,8 тыс. единиц, что на 355 тыс. больше чем на начало 2019 года. В ненефтегазовом секторе этот показатель достиг 838 тыс. и увеличился на 298,1 тыс. трудовых договоров», - отметил замминистра.

Б.Рустамбеков