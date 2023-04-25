Налоговая служба Азербайджана в I кв. увеличила перечисления в госбюджет на 75%

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана в I-ом квартале 2023 года обеспечила поступления в госбюджет налогов и пошлин на сумму 4 млрд 899,5 млн манатов, заявил заместитель министра экономики Сахиб Алекберов.
«В январе-марте 2023 года поступления в госбюджет по линии налогов достигли 4 млрд 899,5 млн манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые поступления увеличилась на 74,8% или на 2,1 млрд манатов»,- сказал Алекберов во вторник на мероприятии, посвященном "Дню предпринимателя".
По его словам, предприниматели начали работать более прозрачно. «Свидетельством тому является то, что число заключенных трудовых договоров, на 2 апреля текущего года достигло 1 млн 755,8 тыс. единиц, что на 355 тыс. больше чем на начало 2019 года. В ненефтегазовом секторе этот показатель достиг 838 тыс. и увеличился на 298,1 тыс. трудовых договоров», - отметил замминистра.
Б.Рустамбеков
Азербайджанские артиллеристы отработали на учениях уничтожение целей условного противника
В Карабахе и В.Зангезуре реализуются свыше 70 инвестпроектов – замминистра экономики
Баку требует от Еревана выполнения 8 условий – постпред Азербайджана в ООН
Причиной взрыва в пятиэтажном доме на юге Азербайджана стала утечка газа - прокуратура
В Азербайджане за 24 часа зафиксировано 5 новых случаев заражения COVID-19
В результате взрыва в пятиэтажном доме в городе Биласувар пострадали два человека - СМИ
Алиев посещает Cальянский район
ГНС Азербайджана зарегистрировала ряд компаний в Нахчыване
Более 270 тыс. человек готовы покинуть Судан
Одна из сторон конфликта в Судане захватила в столице лабораторию с возбудителями кори и холеры - ООН
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Access2Success-2: AccessBank запускает очередную программу для женщин-предпринимателей
Bakcell стала официальным партнером Гран-при Азербайджана Формулы-1
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС