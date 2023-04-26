Суммарные инвестиции SOCAR в турецкий нефтехимический комплекс Petkim $1,6 млрд

Компания SOCAR Turkey Enerji с 2008 года суммарно инвестировала в развитие турецкого нефтехимического комплекса Petkim Petrokimya Holding $1,6 млрд, заявил президент SOCAR Turkey Refining and Petrochemical Business Unit (подразделение SOCAR Turkiye Enerji) и генеральный директор Petkim Анар Мамедов.
«С 2008 года мы осуществили значительные инвестиции - в размере $1,6 млрд - во многие сферы развития Petkim, особенно в цифровизацию и инновации. Интеграция с нефтеперерабатывающим заводом STAR повысила эффективность комплекса Petkim», сказал Мамедов, слова которого приводятся в пресс-релизе SOCAR Turkiye Enerji.
Он также сообщил, что в 2022 году Petkim получила чистую прибыль в размере 6,5 млрд турецких лир (TL), побив рекорд за 58 лет своей деятельности.
«В 2022 году общий объем продаж Petkim по сравнению с 2021 годом увеличился на 70%, до 49 млрд TL, увеличив при этом наши денежные активы до 13 млрд TL. Мы экспортировали нефтехимическую продукцию на сумму $899 млн в 78 стран. Этот успех обусловлен сильной финансовой позицией Petkim, надежностью и эффективными методами планирования, а также компетентными человеческими ресурсами», - отметил Мамедов.
Мамедов также сообщил, что Petkim включает 15 производственных предприятий и 6 вспомогательных предприятий, среднегодовая валовая производственная мощность комплекса составляет 3,6 млн тонн и почти 60 видов нефтехимической продукции.
Компания SOCAR Turkey Enerji (турецкая "дочка" SOCAR - ИФ-Аз) является владельцем контрольного пакета акций нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding.
Petkim Petrokimya Holding, основанный 3 апреля 1965 года, является ведущим нефтехимическим комплексом Турции. Комплекс выпускает этилен, полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен и другую нефтехимическую продукцию, которая используется в производстве пластмасс, текстильных изделий и других потребительских и промышленных товаров.
Акции Petkim котируются на Стамбульской фондовой бирже.
Курс лиры на 26 апреля 19,43 TL/$1
Н.Аббасова
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