КТЖ в 2023г планирует получить $356 млн бюджетного кредита на обновление парка пассажирских вагонов

Казахстанский ж/д оператор АО "Казахстан темир жолы" (КТЖ) рассчитывает в ближайшее время получить кредит из республиканского бюджета в размере 162,6 млрд тенге (свыше $356 млн по текущему курсу - ИФ) для закупки новых пассажирских вагонов, сообщает КТЖ.
"Ожидается, что в ближайшее время между фондом ("Самрук-Казына", в состав которого входит КТЖ - ИФ), министерством экономики и министерством финансов Республики Казахстан будет подписано кредитное соглашение, в рамках которого будут выделены 162,6 млрд тенге из республиканского бюджета, предусмотренные на этот год. Дальнейшее финансирование будет обеспечиваться по мере организации производства и выпуска вагонов", - говорится в сообщении пресс-службы ж/д оператора.
Вагоны будут собираться по технологии швейцарской компании Stadler на производственной площадке ТОО "Штадлер Казахстан" в Астане.
По данным КТЖ, всего до 2030 года ожидается производство на этом предприятии более 500 пассажирских вагонов различной модификации, которые будут задействованы для организации социально-значимых перевозок по ключевым железнодорожным маршрутам и замены устаревшего парка АО "Пассажирские перевозки" (дочернее предприятие КТЖ).
В сообщении отмечается, что Stadler уже приступила к релокации производственных мощностей на казахстанский завод.
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