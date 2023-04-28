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Транспорт и связь 28.04.2023 20:07

КТЖ в 2023г планирует получить $356 млн бюджетного кредита на обновление парка пассажирских вагонов

Казахстанский ж/д оператор АО "Казахстан темир жолы" (КТЖ) рассчитывает в ближайшее время получить кредит из республиканского бюджета в размере 162,6 млрд тенге (свыше $356 млн по текущему курсу - ИФ) для закупки новых пассажирских вагонов, сообщает КТЖ.

"Ожидается, что в ближайшее время между фондом ("Самрук-Казына", в состав которого входит КТЖ - ИФ), министерством экономики и министерством финансов Республики Казахстан будет подписано кредитное соглашение, в рамках которого будут выделены 162,6 млрд тенге из республиканского бюджета, предусмотренные на этот год. Дальнейшее финансирование будет обеспечиваться по мере организации производства и выпуска вагонов", - говорится в сообщении пресс-службы ж/д оператора.

Вагоны будут собираться по технологии швейцарской компании Stadler на производственной площадке ТОО "Штадлер Казахстан" в Астане.

По данным КТЖ, всего до 2030 года ожидается производство на этом предприятии более 500 пассажирских вагонов различной модификации, которые будут задействованы для организации социально-значимых перевозок по ключевым железнодорожным маршрутам и замены устаревшего парка АО "Пассажирские перевозки" (дочернее предприятие КТЖ).

В сообщении отмечается, что Stadler уже приступила к релокации производственных мощностей на казахстанский завод.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КТЖ, ВАГОНЫ, КРЕДИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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