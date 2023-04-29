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Дальнее зарубежье 29.04.2023 10:05

Десантис сможет участвовать в президентской гонке, не покидая пост губернатора Флориды

В Палате представителей Флориды приняли законопроект о выборах, который, в частности, дает возможность губернатору-республиканцу Рону Десантису принять участие в выборах президента, не покидая свой пост, сообщает в пятницу Associated Press.

Теперь этот документ направят на подпись Десантису.

Согласно действовавшему до сих пор закону, губернатору Флориды запрещалось баллотироваться в президенты или вице-президенты США, не уходя при этом в отставку.

Пока что губернатор Флориды официально не объявлял о намерении принять участие в республиканских праймериз, однако по данным СМИ США, он собирается сделать это в ближайшие недели. Согласно последним опросам, он является основным соперником экс-президента США Дональда Трампа среди потенциальных участников праймериз.

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Тэги: США, ФЛОРИДА, ВЫБОРЫ, ЗАКОНОПРОЕКТ


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