Банки в Азербайджане на валютном аукционе во вторник приобрели около $48 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе во вторник продал банкам $47,7 млн.
На аукционе 27 апреля банки приобрели $31,8 млн.
"Спрос со стороны банков на аукционе во вторник составил $47,7 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.
Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
В 2022 году Госнефтефонд Азербайджана на аукционах продал инвалюты на сумму на сумму $4 млрд 681,8 млн (спад на 30% по сравнению с 2021 годом - ИФ).
Х.Насирзаде
Баку и Ереван ведут переговоры вокруг «Соглашения об урегулировании отношений», заявляют в парламенте Армении
В Гааге дали Баку и Еревану время до 21 августа для представления замечаний по предварительным возражениям относительно юрисдикции суда
В Великобритании в преддверии коронации выросла популярность Карла III
МВД Азербайджана задержало двух курьеров со 112 кг наркотиков из Ирана
Мировые кассовые сборы «Братьев Супер Марио в кино» превысили $1 млрд
Алиев посещает Cальянский район
Спикер парламента Армении 3 мая отправится в Турцию
В Финляндии проходят переговоры о формировании нового правительства
Генсек ООН в Катаре проводит встречу по Афганистану со спецпредставителями более чем 20 стран
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Банк Республика запускает кампанию по микрокредитам «Выгодно для Бизнеса»
Агентство Standard & Poor`s повысило рейтинговый прогноз Kapital Bank
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС