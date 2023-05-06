Эрдоган выразил уверенность в своей победе на президентских выборах в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предстоящие всеобщие выборы закончатся его переизбранием и победой правящего блока. По его словам, данный результат станет выигрышем для всех граждан государства, даже если они поддерживают оппозицию.

"Каждый человек из 85 млн, будь то молодой, старый, мужчина и женщина, выиграет. Победит вся наша 81 префектура с востоком, западом, севером и югом. Турки, курды, арабы, сунниты, алавиты, а также все слои нашего общества победят <...> [оппозиционная] Республиканская народная партия, Хорошая партия, Партия счастья и другие, которые искренне предали своих граждан, победят", - написал Эрдоган в Twitter.

Как указал президент Турции, таким образом, люди вне зависимости от этнической принадлежности, вероисповедания и мировоззрения станут победителями. Он также добавил, что надеется на превращение голосования в праздник для граждан и день гордости за турецкую демократию.

"Пожалуйста, давайте не будем давать возможности превратить сладкое соперничество, присущее политике, в политическую вражду. Давайте твердо отстаивать наше единство, наше тысячелетнее братство на этой земле", - подчеркнул Эрдоган.

В.Алиев