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ТЭК 19.05.2023 19:35

Новак и министр нефти Ирака обсудили нефтегазовое сотрудничество, подтвердили приверженность сокращению добычи в рамках ОПЕК+

Вице-премьер РФ Александр Новак и министр нефти Ирака Хайян Абдулгани в пятницу провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили сотрудничество в нефтегазовой отрасли, говорится в сообщении министерства нефти Ирака.

"В ходе разговора его участники рассмотрели отношения между двумя странами, пути их укрепления и развития, особенно в нефтегазовом секторе, а также обсудили события на нефтяных рынках и вызовы, стоящие перед мировой экономикой", - говорится в сообщении.

В ходе переговоров стороны подтвердили свою приверженность соглашению ОПЕК+, в том числе объявленному ранее добровольному сокращению добычи нефти.

"Вице-премьер Александр Новак подчеркнул важность коллективных действий, сотрудничества и совместной солидарности нефтедобывающих стран ОПЕК+ в достижении баланса между спросом и предложением и стабильности мировых нефтяных рынков", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, РФ объявила, что добровольно снизит производство нефти на 500 тыс. б/с в марте к февралю, затем эта мера была продлена до июля, затем - до конца года.

Позднее к России присоединились другие страны, входящие в ОПЕК+, в том числе Ирак, который с 1 мая приступил к сокращению добычи на 211 тыс. б/с. Кроме него, также с начала месяца начали снижение нефтепроизводства Саудовская Аравия - на 500 тыс. б/с, Казахстан - на 78 тыс. б/с, ОАЭ - 144 тыс. б/с, Кувейт - 128 тыс. б/с, Алжир - 48 тыс. б/с, Оман - 40 тыс. б/с и Габон - 8 тыс. б/с. Общее снижение составит примерно 1,657 млн б/с (без учета России - 1,2 млн б/с). На таком уровне страны будут удерживать добычу до конца 2023 года.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАК, НЕФТЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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