КНР и далее будет поддерживать интересы РФ, укреплять с ней взаимодействие - Си Цзиньпин

Китай продолжит поддерживать основные интересы России и укреплять с ней сотрудничество, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин.
По данным западных СМИ, в заявлении председателя КНР по итогам встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным говорится, что страны продолжат "оказывать друг другу решительную поддержку по вопросам, касающимся основных интересов друг друга, а также укреплять сотрудничество на международной арене".
Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин хотел бы вывести на новый уровень сотрудничество с Москвой в экономике, торговле и инвестициях, а также расширить взаимодействие в сфере энергетики.
Ранее в среду Мишустин также провел переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Ли Цян назвал блестящей перспективу российско-китайского сотрудничества, отметив, что оно движется по восходящей.
"У китайско-российского практического сотрудничества большие и блестящие перспективы, оно постоянно и стабильно движется вверх", - сказал Ли Цзян на переговорах с Мишустиным.
Премьер Госсовета КНР заверил, что Пекин намерен поддерживать контакты между бизнес-кругами двух стран, налаживать их взаимовыгодное сотрудничество.
Ли Цян отметил, что развитие таких стран как Россия, открывает большие перспективы для глобального развития и привлекает большое внимание международного сообщества.
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