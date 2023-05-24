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СНГ 24.05.2023 22:40

Беларусь готова предоставить площадку для переговоров по Украине

Беларусь готова предоставить свою площадку для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины, заявил в среду государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

"Беларусь делает и готова сделать все необходимое для мирного урегулирования. Напомню: три раунда переговоров по Украине в прошлом году прошли на белорусской земле. Мы готовы возобновить эту практику и обеспечить для этого все необходимое", - сказал Вольфович, которого цитирует газета Парламентского собрания Союза Беларуси и России "Союзное вече".

В 2022 году на территории Беларуси прошли три раунда российско-украинских мирных переговоров. Однако позже этот процесс был прекращен.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ


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