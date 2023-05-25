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25.05.2023 15:49

NEQSOL Holding объявляет о партнерстве с глобальным поставщиком обучения O`Reilly

NEQSOL Holding объявляет о новом сотрудничестве с O`Reilly, всемирно признанным поставщиком технического обучения и учебных ресурсов, посредством своей цифровой платформы обучения NEQSOL Academy.

Партнерство направлено на повышение технологических навыков сотрудников NEQSOL Holding и поможет обеспечить их устойчивыми знаниями и навыками в современной быстро меняющейся бизнес-среде.

В рамках сотрудничества сотрудники NEQSOL Holding получат доступ к обширной библиотеке O`Reilly, которая содержит более 50 000 электронных книг, видеороликов и онлайн-курсов по различным темам, включая разработку программного обеспечения, науку о данных и лидерство. Кроме того, O`Reilly предлагает сотрудникам холдинга курсы профессионального обучения, помогающие получить отраслевые сертификаты, такие как AWS, Google Cloud и Microsoft Azure.

«Мы рады сотрудничеству с O`Reilly и возможности предоставить нашим сотрудникам доступ к качественным онлайн-ресурсам для обучения. Наши сотрудники являются самым ценным активом, и мы будем продолжать инвестировать в их обучение и развитие. Стратегическое партнерство с O`Reilly позволит нам улучшить технологические навыки наших сотрудников и способствовать их карьерному росту в соответствующих областях, что имеет большое значение для нашего долгосрочного успеха», — отметил Мерич Тунч, Главный Директор по Человеческому Капиталу NEQSOL Holding.

O`Reilly — это международно признанная онлайн-платформа обучения, которая помогает совершенствоваться в быстро меняющемся мире. Платформа предлагает интерактивное и персонализированное обучение по широкому кругу тем с помощью онлайн-обучения в режиме реального времени, книг, видео, официально сертифицированных учебных материалов и программного обеспечения.

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в 9 странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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