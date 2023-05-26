SEC выплатила рекордные $279 млн информатору в деле Ericsson

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) присудила вознаграждение в размере $279 млн информатору, добровольно предоставившему наводку о даче взяток представителями шведской компании Ericsson.
Размер вознаграждения является рекордным в истории программы SEC по работе с информаторами, пишет The Wall Street Journal. Предыдущий рекорд составлял $114 млн.
Комиссия оштрафовала Ericsson на $1,1 млрд в 2019 году за участие в мошеннической схеме, которая предусматривала использование фиктивных консультантов для тайной передачи денег госчиновникам в пяти странах мира в обмен на получение выгодных контрактов от государственных телекоммуникационных компаний.
В соответствии с американским законодательством, поощряющим граждан сообщать о нарушениях на финансовом рынке, Комиссия имеет право выплачивать информатору за предоставление существенной, достоверной и детальной информации 10-30% от сумм, которые платит затем нарушитель в виде штрафов и компенсаций. При этом общая сумма наложенных на нарушителей штрафов должна составлять от $1 млн.
SEC не раскрывает имена получивших выплаты информаторов.
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