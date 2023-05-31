Манат подорожал к евро, лире и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 31 мая сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 31 мая ЦБА установил на уровне 1.8182 манат/1EUR (30 мая - 1.8199 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 31 мая установил на уровне 0.0210 манат/1RUB (30 мая - 0.0212 манат/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 31 мая ЦБА установил на уровне 0.0825 манат/1TRY (30 мая - 0.0841 манат/1TRY).
Н.Аббасова
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