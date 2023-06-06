Airbus Defence and Space SAS закрывает филиал в Азербайджане

Филиал компании "Airbus Defence and Space SAS" в Азербайджане объявил о ликвидации.

В объявлении компании отмечается, что в связи с этим претензии от кредиторов будут приниматься в течение двух месяцев.

При этом компания не указывает причины ликвидации.

Филиал компании "Airbus Defence and Space SAS" в Азербайджане госрегистрацию в стране прошел в январе 2016 года. Ее официальным представителем является Бернард Кемпф (Bernard Kempf).

Р.Ахмедов