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Бизнес и законодательство 06.06.2023 13:30

Airbus Defence and Space SAS закрывает филиал в Азербайджане

Филиал компании "Airbus Defence and Space SAS" в Азербайджане объявил о ликвидации.

В объявлении компании отмечается, что в связи с этим претензии от кредиторов будут приниматься в течение двух месяцев.

При этом компания не указывает причины ликвидации.

Филиал компании "Airbus Defence and Space SAS" в Азербайджане госрегистрацию в стране прошел в январе 2016 года. Ее официальным представителем является Бернард Кемпф (Bernard Kempf).

Р.Ахмедов

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Тэги: КОМПАНИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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