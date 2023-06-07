Банк Республика открыл новый филиал в торговом центре «Садарак»

Банк Республика, поддерживающий развитие предпринимательства в нашей стране, открыл новый филиал, оснащенный современными банковскими технологиями для обслуживания предпринимателей малого и среднего бизнеса на территории торгового центра «Садарак».
Участвовавшее на мероприятии руководство Банка разрезало символическую красную ленту, знаменующую открытие нового филиала. В филиале, оснащенном современными банковскими технологиями, созданы все условия для высокого уровня обслуживания клиентов.
Предприниматели отметили, что открытие филиала Банка Республика одного из ведущих банков страны в торговом центре «Садарак» имеет важное значение для поддержки предпринимательства и пожелали успехов коллективу филиала.
В настоящее время Банк Республика имеет 33 филиала и 3 отделения, охватывающих все регионы страны. В соответствии со стратегией расширения филиальной сети, в этом году банк планирует открыть еще несколько новых филиалов и отделений.
Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.
Şallenberq: siyasi məsləhətləşmələr Avstriyanın Azərbaycanla əlaqələrin əhəmiyyətli platformalardan biri hesab olunur
Баку ждет от Еревана проявления политической воли для устранения разногласий по 3 трекам мирного договора - Байрамов
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу на границе с Арменией и в Карабахе - Минобороны Азербайджана
Казахстан и CNPC изучат проекты увеличения мощности поставок нефти и газа в Китай
Иран в сотрудничестве с РФ, Туркменистаном и Катаром собирается создать газовый хаб в Персидском заливе
Чехия увеличила в январе-апреле поставки смартфонов в Азербайджан в 1,5 раза
В Азербайджане за 24 часа выявили три случая COVID-19
В Азербайджане увеличиваются ряд штрафов за нарушение правил дорожного движения
В Азербайджане к 2027г подготовят электронный каталог блюд национальной кухни
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Казахстан готов к тесному сотрудничеству с ОБСЕ, но обеспокоен разногласиями по вопросу о роли Организации - Токаев
ЕС может ввести обязательный запрет на участие Huawei в строительстве сетей 5G - FT
Объекты недвижимости осужденного племянника Назарбаева, в том числе отель Hilton в Алматы, будут переданы государству
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС