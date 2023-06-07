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07.06.2023 09:44

Банк Республика открыл новый филиал в торговом центре «Садарак»

Банк Республика, поддерживающий развитие предпринимательства в нашей стране, открыл новый филиал, оснащенный современными банковскими технологиями для обслуживания предпринимателей малого и среднего бизнеса на территории торгового центра «Садарак».

Участвовавшее на мероприятии руководство Банка разрезало символическую красную ленту, знаменующую открытие нового филиала. В филиале, оснащенном современными банковскими технологиями, созданы все условия для высокого уровня обслуживания клиентов.

Предприниматели отметили, что открытие филиала Банка Республика одного из ведущих банков страны в торговом центре «Садарак» имеет важное значение для поддержки предпринимательства и пожелали успехов коллективу филиала.

В настоящее время Банк Республика имеет 33 филиала и 3 отделения, охватывающих все регионы страны. В соответствии со стратегией расширения филиальной сети, в этом году банк планирует открыть еще несколько новых филиалов и отделений.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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