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Финансы 08.06.2023 09:38

Талыбовы продали всю свою долю в капитале Naxcivanbank

Полностью изменился состав акционеров ОАО «Naxcivanbank», семья Талыбова продала все свои акции.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно годовой отчетности банка, с 1 февраля 2023 года акционерами банка являются три физических лица: Гусейн Мамедов (63,66%), Руфат Мамедов (26,52%) и Биннят Новрузов (9,82%).

Ранее структура акционеров банка выглядела следующим образом: Рза Талыбов (63,66%), Сеймур Талыбов (20,48%), Бахарханым Талыбова (9,82%) и Севиль Султанова (6,04%).

«Новые акционеры выкупили все акции у прежних акционеров», - подчеркивается в отчетности.

Согласно отчетности по МСФО, активы Naxcivanbank на 1 января 2023 года оцениваются в 342,9 млн манатов.

Naxcivanbank лицензию на деятельность получил в августе 2008 года, является единственным региональным банком страны. Уставный капитал банка равен 94 млн манатов.

Р.Ахмедов

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Тэги: БАНК, АКЦИОНЕРЫ, СОСТАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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