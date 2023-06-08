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СНГ 08.06.2023 13:28

Лукашенко предложил обновить стратегию коллективной безопасности ОДКБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил предложение выработать концепцию новой стратегии коллективной безопасности организации на период до 2035 г., сообщило в четверг агентство БелТА.

"С учетом масштабной трансформации угроз уже сейчас целесообразно подумать над концепцией новой стратегии коллективной безопасности организации на период до 2035 года", - сказал Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств - членов ОДКБ.

"Эта необходимость обусловлена также и тем, что существующий документ был принят в 2016 году и рассчитан до 2025 года", - добавил Лукашенко.

"Думаю, что комитету секретарей советов безопасности и в целом ОДКБ необходимо начать работу над согласованием подходов и выработкой соответствующих предложений относительно будущей архитектуры безопасности евразийского континента. Это важнейший вопрос", - сказал белорусский президент.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ОДКБ, КОНЦЕПЦИЯ


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