Страховщики в Азербайджане за I квартал выплатили агентам свыше 14 млн манатов в качестве комиссионных

Расходы страховых и перестраховочных компаний Азербайджана на ведение дел за январь-март 2023 года составили 61 млн 675,3 тыс. манатов, что на 36,7% больше показателя января-марта 2022 года, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на страховом рынке.
При этом 23,3% расходов - 14 млн 347,5 тыс. манатов - пришлись на расходы по выплате агентских комиссий (рост на 46%).
На выплату заработных плат направлено 17 млн 905,2 тыс. манатов (рост на 12,2%) или 29% расходов, операционные расходы компаний составили 2 млн 438,5 тыс. манатов (рост на 10,2%), социальные отчисления - 3 млн 69,1 тыс. манатов (рост на 13,9%), выплаты по аренде - 2 млн 55,6 тыс. манатов (рост на 15,3%).
Кроме того, страховой сектор потратил 1 млн 909,7 тыс. манатов на рекламу (рост втрое).
Страховые и перестраховочные компании в Азербайджане в 2022 году потратили 43 млн 606,3 млн манатов на выплату комиссионных агентам (спад на 19,7% по сравнению с 2021г). В целом, на выплаты комиссионных агентам пришлось 20,9% расходов страховых и перестраховочных компаний в 2022 году.
Х.Насирзаде
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