Всемирный день Хабитат-2023 пройдет осенью в Баку

Всемирный день населенных пунктов-2023 (Всемирный день Хабитат-2023) пройдет 2 октября в Баку, сообщает Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана.
Как отметили в ведомстве, соответствующее решение было объявлено в четверг в ходе второй сессии Ассамблеи Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) в столице Кении Найроби.
«Согласно подписанному 8 июня 2023 года между председателем Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анаром Гулиевым и исполнительным директором ООН-Хабитат Маймуной Мохд Шариф протоколу, это значимое международное событие пройдет в столице Азербайджана 2 октября», - говорится в сообщении Госкомитета.
Согласно резолюции Генассамблеи ООН 1985 года, Всемирный день населенных пунктов ежегодно отмечается в одной из стран с целью популяризации доступной и качественной городской жизни и служит глобальной площадкой для обсуждения проблем устойчивого развития городов.
«Основной темой Всемирного дня населенных пунктов в этом году станет обсуждение вопросов, связанных с устойчивой городской экономикой и ролью городов как центров развития», - обратили внимание в ведомстве.
В Госкомитете добавили, что в рамках «Недели градостроительства», включающей в себя Всемирный день населенных пунктов, в Азербайджане также пройдет Второй национальный градостроительный форум и ряд других мероприятий, в которых примут участие официальные лица и эксперты из десятков стран, «что предоставит представителям международных и неправительственных организаций возможность обменяться опытом по данным темам».
Р.Керимов
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