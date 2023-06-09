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Бизнес и законодательство 09.06.2023 19:06

UBS получит до $10 млрд господдержки в связи с потерями по активам Credit Suisse

UBS финализировал соглашение с правительством Швейцарии, по которому получит до 9 млрд швейцарских франков ($10 млрд) для защиты от связанных со спасением Credit Suisse потерь, пишет Financial Times.

Газета называет соглашение последним барьером для UBS перед запланированным на 12 июня завершением приобретения Credit Suisse.

Документ направлен на покрытие убытков, связанных с ликвидацией ненужных активов конкурирующего банка. Господдержка начнет действовать после того, как UBS покроет первые 5 млрд франков потерь.

В марте было объявлено, что UBS купит оказавшийся в сложной финансовой ситуации Credit Suisse за 3 млрд франков. Акционеры Credit Suisse получат 1 акцию UBS за каждые 22,48 акции в обращении. Все активы и обязательства Credit Suisse Group AG перейдут к UBS Group AG.

Рыночная стоимость UBS и Credit Suisse растет на 0,2% на торгах в Цюрихе в пятницу.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, UBS, СДЕЛКА, ГОСПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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