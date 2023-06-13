Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.833 RUR   0.0203 GBR   2.1305 TRY   0.0718

Цена на нефть

12.06 $/bbl +/- WTI 67.12 -3.05 Brent 71.84 -2.95

Здравоохранение 13.06.2023 11:35

Баку и Гавана обсудили возможность организации биотехнологического и фармацевтического производства в Азербайджане

Азербайджан и Куба обсудили вопросы расширения сотрудничества в сфере здравоохранения.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев принял делегацию министерства здравоохранения Кубы.

«В ходе встречи были обсуждены дальнейшие перспективы широкого спектра вопросов относительно развития сотрудничества в области медицинского образования, оздоровительного туризма, организации биотехнологического и фармацевтического производства в Азербайджане, подписания в будущем меморандума о взаимопонимании между нашими странами в области здравоохранения, реализации совместных проектов, а также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - говорится в информации Минздрава Азербайджана.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИНЗДРАВ, КУБА, СОТРУДНИЧЕСТВО

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az