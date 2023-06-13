Баку и Гавана обсудили возможность организации биотехнологического и фармацевтического производства в Азербайджане

Азербайджан и Куба обсудили вопросы расширения сотрудничества в сфере здравоохранения. Министр здравоохранения Теймур Мусаев принял делегацию министерства здравоохранения Кубы. «В ходе встречи были обсуждены дальнейшие перспективы широкого спектра вопросов относительно развития сотрудничества в области медицинского образования, оздоровительного туризма, организации биотехнологического и фармацевтического производства в Азербайджане, подписания в будущем меморандума о взаимопонимании между нашими странами в области здравоохранения, реализации совместных проектов, а также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - говорится в информации Минздрава Азербайджана. Р.Керимов

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