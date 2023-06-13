Азербайджан в январе-мае сократил добычу золота на 20,6%, серебра – на 28%

Добыча золота в Азербайджане в январе-мае 2023 года составила 886,6 кг, что на 20,6% меньше показателя 5 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Добыча серебра за отчетный период составила 1 тыс. 794,5 кг (спад на 28,1%).

В мае добыча золота составила 171,6 кг, серебра – 401,3 кг.

Добытое золото и серебро переданы на переработку.

По данным статистики, на 1 июня 2023 года на складах компаний-производителей имеется 183,4 кг добытого золота, серебра – 417,1 кг.

В настоящее время в Азербайджане добычей драгметаллов занимаются государственное ЗАО "AzerGold" и британская компания Anglo Asian Mining PLC.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

C Anglo Asian Mining PLC контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. По новому договору, подписанному в сентябре 2021 года, компания получила в свое распоряжение три новых контрактных блока и отказалась от прав на разработку одного. Таким образом, в настоящее время компания владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей. В настоящее время Anglo Asian Mining добычу драгметаллов с контрактных площадей Гедабек и Гоша.

Р.Ахмедов