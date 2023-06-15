TotalEnergies открыла нефтегазовое месторождение Ntokon на шельфе Нигерии

Французская TotalEnergies открыла на блоке Oil Mining Lease 102 на шельфе Нигерии нефтегазовое месторождение Ntokon.

Согласно сообщению компании, в ходе бурения поисковой скважины Ntokon-1AX, расположенной на мелководье в 60 км от юго-восточного побережья страны, было обнаружено 38 метров нефтяной залежи и 15 метров газового пласта. Еще 73 метра нефтяной залежи в высококачественных коллекторах удалось вскрыть боковым стволом скважины Ntokon-1G1 и получить дебит около 5 тыс. баррелей в сутки плотностью 40 градусов API.

Проект Ntokon, расположенный в 20 км от месторождения Ofon на OML 102, планируется разрабатывать путем интеграции в инфраструктуру существующих объектов. "После запуска производства на месторождении Ikike на OML 99 в 2022 году этот новый успех в данном районе еще раз демонстрирует потенциал разведки близлежащих месторождений", - приводятся в пресс-релизе слова президента компании по разведке и добыче Николаса Терраза.

OML 102 управляется Total Energies EP Nigeria с долей участия 40%, партнером выступает Nigeria National Petroleum Corporation (NNPC Ltd) с 60%.

TotalEnergies работает в стране уже более 60 лет. В 2022 году компания добывала там 204 тыс. б/с, участвует в Nigeria LNG (15%), где в настоящее время ведется строительство 7-й очереди, управляет обширной дистрибьюторской сетью, которая включает в себя около 540 станций технического обслуживания по всей стране. Французский производитель управляет 5 лицензиями на добычу (OML) по 33 договорам аренды: на морских блоках OML 130, где были открыты месторождения Akpo, Egina и Preowei, OML 99, OML 100 и OML 102, на суше OML 58.

Добыча на месторождении Ofon началась в 1997 году и вышла на уровень 25 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, вторая фаза разработки, которая началась в 2015 году, должна повысить отбор до 90 тыс. б.н.э./с.

На месторождении Ikike добыча к концу 2022 года должна была достигнуть пика в 50 тыс. б.н.э./с.