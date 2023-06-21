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ТЭК 21.06.2023 22:04

Терминал СПГ в Литве в мае-июне 2024г приостановит работу для ремонта и техобслуживания

Оператор Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta планирует в мае-июне 2024 года отремонтировать судно-хранилище СПГ в одном из европейских портов, говорится в сообщении компании.

"Только за последний год СПГ-терминал работал практически на максимальной регазификационной мощности. Поэтому надежная работа такой стратегической инфраструктуры (...) является нашим приоритетом", - заявил коммерческий директор Klaipedos nafta Миндаугас Навикас, слова которого приводятся в сообщении.

Время в пути до дока и обратно может составить около 12 дней, еще 25 дней выделяются на ремонт. Ориентировочно ожидается, что Independence не будет работать в мае-июне 2024 года.

Судно нуждается в большом доке, которого нет в Клайпеде и соседних портах, поэтому его направят в один из портов на юго-западе Европы - это может быть французский, испанский или португальский порт.

В ходе осмотра судна в сухом доке в первую очередь планируется обновить антикоррозийное покрытие корпуса, выполнить другие работы по техобслуживанию.

В это время Литва будет снабжать себя природным газом по литовско-польскому газопроводу GIPL и из Инчукалнского газохранилища в Латвии.

Где именно будут приводить в порядок Independence, станет ясно осенью, после того как норвежская компания - владелец судна-газохранилища Hoegh LNG и Klaipedos nafta придут к соглашению относительно условий покупки судна.

Ожидается, что Klaipedos nafta приобретет его у норвежской компании в конце 2024 года. Цена выкупа судна - 153,5 млн евро.

Klaipedos naftaв 2014 году взяла в аренду судно-хранилище СПГ Independence у Hoegh LNG сроком на 10 лет.

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Тэги: ЛИТВА, СПГ, ТЕРМИНАЛ, РАБОТА


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