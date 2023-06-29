Доллар укрепляется к евро, стабилен к фунту и иене

Доллар США укрепляется в паре с евро на торгах в четверг, стабилен к фунту стерлингов и иене.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл подтвердил накануне, что американский ЦБ не завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики, несмотря на июньскую паузу в подъеме ставки.

Поступающие в последнее время данные указывают на устойчивость экономики США, и рецессия не представляется наиболее вероятным сценарием, хотя такую возможность нельзя исключать, заявил Пауэлл в ходе форума Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре.

Вместе с тем инфляция в Штатах оказалась более устойчивой, чем ожидалось, что является аргументом в пользу дальнейшего повышения процентной ставки, сказал Пауэлл. По его словам, большинство руководителей ФРС видят возможность еще как минимум двух повышений базовой ставки.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард, выступавшая на том же мероприятии, заявила, что европейский центробанк с высокой вероятностью повысит ставку в июле, отметив при этом, что решения принимаются на каждом заседании отдельно и зависят от поступающих статданных.

"Мы хотим удерживать ставки на высоком уровне до тех пор, пока не убедимся, что инфляция устойчиво движется к цели в 2%", - сказала она.

Курс евро к доллару, по данным на 10:10 в четверг, составляет $1,0896 по сравнению с $1,0914 на закрытие предыдущей сессии.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,24%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,1%.

Стоимость фунта опустилась в ходе торгов до $1,2631 с $1,2636 накануне.

Курс доллара к иене составляет 144,52 иены против 144,49 иены на закрытие рынка в среду.

Руководитель Банка Японии Кадзуо Уэда, также участвовавший в мероприятии глав ЕЦБ в Синтре в среду, заявил, что регулятор ждет замедления инфляции до конца текущего года и ее некоторого ускорения в 2024 году.

На просьбу прокомментировать резкое падение курса иены Уэда ответил, что на японскую валюту влияет много факторов, включая решения других центробанков мира. Банк Японии внимательно следит за обменным курсом, но решение об интервенциях принимает только министерство финансов, подчеркнул глава японского ЦБ.