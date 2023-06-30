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Дальнее зарубежье 30.06.2023 10:23

Всемирный банк одобрил Украине кредит на $1,5 млрд под японские гарантии

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине кредита на восстановительную деятельность в размере $1,5 млрд, говорится в распространенном ведомством пресс-релизе.

В релизе поясняется, что финансирование поможет удовлетворить потребности домашних хозяйств "новых неимущих и перемещенных лиц", поддержит осуществлению реформ, направленных на повышение прозрачности и подотчетности расходов государственных ресурсов, а также будет способствовать рыночной деятельности.

Гарантом выступило правительство Японии, кредит является "неотъемлемой частью пакета международной поддержки Украины для удовлетворения ее потребностей в финансировании в 2023 году", информировал банк.

Как сообщалось, в четверг государственный бюджет Украины получил грантовое финансирование в размере $1,215 млрд через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка, в том числе $1,2 млрд от США и $15 млн от Финляндии, сообщило министерство финансов Украины.

Гранты предоставлены как часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления (PEACE in Ukraine).

Полученные средства будут направлены на оплату труда работников государственных органов и педагогов, на пенсионные выплаты, а также выплаты по отдельным программам государственной социальной помощи.

Объем программы PEACE in Ukraine достиг $16,5 млрд и 1,4 млрд евро (займы МБРР, кредиты MIGA, гранты Целевого фонда многих доноров).

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Тэги: США, БАНК, УКРАИНА, КРЕДИТ


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