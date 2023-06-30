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Дальнее зарубежье 30.06.2023 10:44

США могут одобрить отправку кассетных боеприпасов в Украину

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предоставления Украине кассетных боеприпасов, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, в ближайшее время ожидается окончательное решение Белого дома по этому вопросу.

В случае одобрения боеприпасы могут быть включены в новый пакет военной помощи Украине уже в следующем месяце, отметили собеседники телеканала.

По словам чиновников администрации Байдена, кассетные боеприпасы, которые США накопили в большом количестве с момента поэтапного отказа от них в 2016 году, могли бы помочь Киеву.

Телеканал уточняет, что ранее США неохотно предоставляли кассетные боеприпасы из-за риска, который они могли представлять для гражданского населения.

Отмечается, что Конгресс также ввел законодательные ограничения на способность США передавать кассетные боеприпасы.

Однако, как сообщили источники телеканала, президент Байден мог бы отменить это ограничение.

Кроме того, некоторые ключевые союзники Вашингтона, включая Великобританию, Францию и Германию, подписали запрет на кассетные боеприпасы.

Тем временем чиновники администрации считают, что им удалось смягчить опасения некоторых союзников по поводу передачи США боеприпасов Киеву.

CNN напоминает, что США начали постепенно отказываться от использования кассетных боеприпасов DPICM в 2016 году, поскольку они содержали сотни небольших взрывчатых веществ типа "кассетных бомб", которые часто оставались неразорвавшимися на поле боя, представляя опасность для гражданского населения.

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Тэги: США, УКРАИНА, БОЕПРИПАСЫ, ОТПРАВКА


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